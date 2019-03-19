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Bebek ne prens olacak ne prenses babasÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± da taÅŸÄ±mayacak

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin bebeÄŸi 'prens' ya da 'prenses' olamayacaÄŸÄ± gibi babasÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yamayacak.

HÃ¼rriyet Haber
19.03.2019 - 10:45 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bebek ne prens olacak ne prenses babasÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± da taÅŸÄ±mayacakNext

Sadece Ä°ngiliz kraliyet ailesi deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸi merakla yakÄ±nda dÃ¼nyaya gelecek olan bebeÄŸi bekliyor. Nisan sonu ya da mayÄ±s baÅŸÄ± doÄŸacak bebek ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§ek daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

DEPOPHOTOS, BACKGRID UK, BARCROFT MEDIA

Etiketler: prens harry , meghan markle , prens william

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