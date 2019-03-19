Bebek ne prens olacak ne prenses babasÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± da taÅŸÄ±mayacak

Sadece Ä°ngiliz kraliyet ailesi deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸi merakla yakÄ±nda dÃ¼nyaya gelecek olan bebeÄŸi bekliyor. Nisan sonu ya da mayÄ±s baÅŸÄ± doÄŸacak bebek ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir gerÃ§ek daha ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â
TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
Veri politikasÄ±ndaki amaÃ§larla sÄ±nÄ±rlÄ± ve mevzuata uygun ÅŸekilde Ã§erez konumlandÄ±rmaktayÄ±z. Detaylar iÃ§in veri politikamÄ±zÄ± inceleyebilirsiniz.