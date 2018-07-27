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Bebek bakıcısıyla evde

Geçen yıl anne olan ünlü model nişanlısıyla gece gezmesine çıktı.

Hürriyet Haber
27.07.2018 - 15:39 | Son Güncelleme:
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Bebek bakıcısıyla evdeNext

Uzun süredir birlikte olduğu aktör Jason Statham ile geçen yıl bir erkek çocuk sahibi olan model Rosie Huntington Whiteley önceki gece görüntülendi. Bir yaşına giren bebeklerini evde bakıcısıyla birlikte bırakan ünlü çift arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Malibu'daki bir restoranda akşam yemeği yiyen Statham ve Huntington Whiteley'in son derece neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

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Etiketler: rosie huntington whiteley , jason statham , top model

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