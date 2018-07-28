Bebek coşkusu mu

Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransız milli takımının oyuncularından Olivier Giroud, soluğu tatilde aldı. Karısı Jennifer ile Formentera'yı tercih eden Giroud, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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