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Bebek coşkusu mu

Yıldız futbolcunun karısının uzaktan bile dikkat çeken büyük karnı hamilelik iddialarını gündeme getirdi.

Hürriyet Haber
28.07.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:
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Bebek coşkusu muNext

 Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon olan Fransız milli takımının oyuncularından Olivier Giroud, soluğu tatilde aldı. Karısı Jennifer ile Formentera'yı tercih eden Giroud, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: Olivier Giroud , jennifer giroud , formentera

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