'Bebek büyüdü, sancılar başladı'

Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturmuştu. Baba olmak için gün sayan Sayışman, önceki gün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tolgahan Sayışman 'Çocuğa sosyal medya hesabı açmak için geç kaldık' dedi.
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