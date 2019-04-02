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'Bebek büyüdü, sancılar başladı'

Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Almeda Abazi ile nikah masasına oturmuştu. Baba olmak için gün sayan Sayışman, önceki gün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tolgahan Sayışman 'Çocuğa sosyal medya hesabı açmak için geç kaldık' dedi.

Hürriyet Haber
02.04.2019 - 10:17 | Son Güncelleme:
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Bebek büyüdü, sancılar başladıNext

"Çocuğu bekliyoruz. Sürecin sonuna yaklaştık. Eşimin doğum sancıları başladı. Önümüzdeki haftadan sonra tetikteyiz. Hamilelik dönemi, benim için keyifli oldu diyebilirim."

Etiketler: efehan sayışman

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