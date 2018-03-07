Bebek bezini kim değiştiriyor

Bütün dünyanın ilgisi ve merakı İngiliz kraliyet ailesinin önümüzdeki nisan ayında dünyaya gelecek olan yeni bebeğinde. Kate Middleton ve Prens William'ın üçüncü çocuğu nisan ayında aileye katılacak. Peki kraliyet ailesi üyelerinin bebekler ve doğumla ilgili uyması gereken kuralları ve ilginç gelenekleri biliyor musunuz? İşte bebek bezinden doğum yöntemlerine kadar İngiliz kraliyet ailesinin "bebek sırları."
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