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    Haberler >Gündem>Bebek bekleyen genç çift bu fotoğraflar yüzünden kâbusu yaşadı!

    Bebek bekleyen genç çift bu fotoğraflar yüzünden kâbusu yaşadı!

    Antalya’nın Alanya ilçesi sahilinde fotoğraf çekimi yaptıran 8 aylık hamile Elif Demir (26) ile dini nikahla birlikte yaşadığı İsmail Saygılı (30), Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü ve yanındakiler tarafından 1 saat zorla alıkonuldukları iddiasıyla jandarmaya şikayetçi oldu.

    Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
    07.08.2018 - 11:36 | Son Güncelleme:
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    Bebek bekleyen genç çift bu fotoğraflar yüzünden kâbusu yaşadıNext

    Manavgat’ın Side Mahallesi’nde oto yıkamacıda çalışan İsmail Saygılı’nın dini nikahla birlikte yaşadığı Elif Demir, hamileliği 8’inci ayına girince özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan izin aldı. Elif Demir, doğacak bebeklerine hatıra olması amacıyla fotoğraf çektirmek için internetten araştırma yaptı.

    Etiketler: zorla alıkonuldu , son dakika

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