Bebeğinize mutlaka yedirmeniz gereken 6 yiyecek

Bebekler için beslenme, hem bulunduğu dönemin sağlık koşulları için hem de gelecek için oldukça önemlidir. Bebeklik döneminde ise en çok 6 aylık bebek beslenmesi öne çıkmaktadır. Çünkü bu aya kadar anne sütü ile devam eden beslenme alışkanlığı bu aydan sonra ek gıdaya geçiş ile devam edecektir. Bu kritik dönemde anne sütü ile yeteri kadar beslendiyse ek gıdaya geçmenin zamanı gelmiştir. İşte bebeğinize altıncı aydan sonra yedirmeniz gereken yiyecekler…
Bu dönem oldukça dikkatli davranılması gereken dönemlerdir. Bebek mutlaka açken yedirilmelidir. Ek besinler 1 çay kaşığı miktarında verilmelidir. Eğer bebek yemek istemiyorsa ısrar edilmemelidir, daha sonraki süre zarfında tekrar denenebilir. Bebek ek besinlerden rahatsız olmuyorsa az ve yavaş bir şekilde arttırabilir, yeni yedirilecek olan ek besinlerden denetilebilir. Ayrıca alerjik durumları takip edebilmek için bir ek besin denetildikten 3 gün beklenmelidir.
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