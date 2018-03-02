Doğumdan bir ay sonra

Sadece bir ay önce doğum yapan TV yıldızı Kylie Jenner, eski formuna kavuştu. Rap yıldızı Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adı verilen bir kız bebek dünyaya getiren 20 yaşındaki Jenner, hamilelik kilolarını verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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