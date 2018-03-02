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Doğumdan bir ay sonra

İlk bebeğini dünyaya getirdikten bir ay sonra mucize yarattı ve eski formuna kavuştu.

Hürriyet Haber
02.03.2018 - 09:32 | Son Güncelleme:
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Doğumdan bir ay sonraNext

Sadece bir ay önce doğum yapan TV yıldızı Kylie Jenner, eski formuna kavuştu. Rap yıldızı Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adı verilen bir kız bebek dünyaya getiren 20 yaşındaki Jenner, hamilelik kilolarını verdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Fotoğraflar: Instagram , Snapchat

Etiketler: kylie jenner , travis scot , stormi

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