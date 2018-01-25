Haberler >Dünya>Bebeği olunca köpeği kıskanmasın diye ona müthiş bir ev yaptı
Bebeği olunca köpeği kıskanmasın diye ona müthiş bir ev yaptı
Michael ve Emma McGowan çiftinin ise Molly adındaki köpekleri adeta çocukları gibiydi. Ancak güzel bir haberle ailenin düzeni tamamen değişecekti. Aileye katılacak minik üyeyle birlikte Molly kendini kötü hissetmesin diye Michael McGowan harika bir şey düşündü...
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