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    Bebeği olunca köpeği kıskanmasın diye ona müthiş bir ev yaptı

    Michael ve Emma McGowan çiftinin ise Molly adındaki köpekleri adeta çocukları gibiydi. Ancak güzel bir haberle ailenin düzeni tamamen değişecekti. Aileye katılacak minik üyeyle birlikte Molly kendini kötü hissetmesin diye Michael McGowan harika bir şey düşündü...

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:
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    Bebeği olunca köpeği kıskanmasın diye ona müthiş bir ev yaptıNext

    Michael ve Emma McGowan çiftinin köpekleri Molly adeta onların çocuğu gibi.

    Etiketler: Köpek , değişim , Tasarım
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