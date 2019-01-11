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BDDK açıkladı: Hangi üründe kaç ay taksit yapılacak?

BDDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırlarını açıkladı.

AA
11.01.2019 - 12:33 | Son Güncelleme:
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BDDK açıkladı: Hangi üründe kaç ay taksit yapılacakNext

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları ve yasaklarında mevcut durum şöyle:

Etiketler: taksit sınırı , haberler

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