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BBG'nin şampiyonu Melih kazandığı parayı ne yaptı?

90'lı yıllara damga vuran BBG yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih' Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.. Melih, merak edilenleri canlı yayında anlattı...

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 11:54 | Son Güncelleme:
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BBGnin şampiyonu Melih kazandığı parayı ne yaptıNext

90'lı yıllara damga vuran BBG yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih' Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.. Melih, merak edilenleri canlı yayında anlattı...

Etiketler: 02 melih

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