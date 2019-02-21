BBG'nin şampiyonu Melih kazandığı parayı ne yaptı?
90'lı yıllara damga vuran BBG yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih' Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.. Melih, merak edilenleri canlı yayında anlattı...
90'lı yıllara damga vuran BBG yarışmasıyla adını duyuran Melih Değirmenci, nam-ı diğer '02 BBG Melih' Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.. Melih, merak edilenleri canlı yayında anlattı...
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