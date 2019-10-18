Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek > Magazin>Bazen evimizden yemek bile götürürdük

Bazen evimizden yemek bile götürürdük

Türkiye'de eğlence kültürünün 40 yıllık bir dönemine damga vurmuştu. Ama artık çoktan tarihe karıştı... İnsanların sevdikleri, hayran oldukları sanatçılara "elini uzatsa dokunabilecek kadar" yakın olduğu mekanlardı oralar. O dönemde evlerde TV bugünkü kadar yaygın değildi, günümüzün alışılmış gece hayatı merkezleri de... Tıpkı yazlık sinemalar gibi eğlence hayatının merkeziydi gazinolar.

Hürriyet Haber
18.10.2019 - 14:00 |Son Güncelleme:
1
Bazen evimizden yemek bile götürürdükNext

Sahneye çıkanların isimleri kapının hemen üzerindeki neon lambalarla donanmış tabelada yer alırdı. Hele hava karardı mı o isimlerin yazılı olduğu ışıklar yanar sönerdi.

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, DEPO PHOTOS

Etiketler: gazino , gazino kültürü , maksim gazinosu
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.