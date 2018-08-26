BayramÄ± birlikte kutladÄ±lar

KÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan tekrar bir araya gelen Hadid ve Malik,Â genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Zayn Malik'in kÄ±z kardeÅŸi Waliyha Azad, Instagram sayfasÄ±nda o gece Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± "Bayram mÃ¼barek olsun" notuyla birlikte paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸraflarda Waliyha Azad, Zayn Malik ve Gigi Hadid'in yanÄ± sÄ±ra Malik'in annesi Trisha Malik de yer aldÄ±.
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