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BayramÄ± birlikte kutladÄ±lar

2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼ren Zayn Malik ve Gigi Hadid, Kurban BayramÄ±'nÄ± birlikte kutladÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
26.08.2018 - 15:47 | Son GÃ¼ncelleme:
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BayramÄ± birlikte kutladÄ±larNext

KÄ±sa bir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan tekrar bir araya gelen Hadid ve Malik,Â  genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Zayn Malik'in kÄ±z kardeÅŸi Waliyha Azad, Instagram sayfasÄ±nda o gece Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± "Bayram mÃ¼barek olsun" notuyla birlikte paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸraflarda Waliyha Azad, Zayn Malik ve Gigi Hadid'in yanÄ± sÄ±ra Malik'in annesi Trisha Malik de yer aldÄ±.

FotoÄŸraflar: InstagramÂ Â

Etiketler: bella hadid , muhammed hadid

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BayramÄ± birlikte kutladÄ±lar

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