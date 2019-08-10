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Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı: Buna dikkat!

Uzmanlar, sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarının yapması gerektiğini söylerken, lastiklerin kötü olmaması ve diş aralıklarının zayıf olmamasının kaza riskinin azaltacağını belirtti.

İHA
10.08.2019 - 10:12 | Son Güncelleme:
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Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı: Buna dikkatNext

Kurban Bayramı’nda araçlarıyla tatile gidecek vatandaşlar genel araç bakımı yapması gerekiyor.

Etiketler: bayram trafik , trafik , haberler

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