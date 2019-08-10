Bayramda yola çıkacaklara önemli uyarı: Buna dikkat!
Uzmanlar, sürücülerin bayram tatilinde yola çıkmadan önce araçlarının periyodik bakımlarının yapması gerektiğini söylerken, lastiklerin kötü olmaması ve diş aralıklarının zayıf olmamasının kaza riskinin azaltacağını belirtti.
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