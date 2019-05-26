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Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Bu uyarıları mutlaka okuyun

Ramazan Bayramı'nda tatile çıkacak olanlar uzun yola gitmeden önce arabalarının bakımlarını yaptırması gerekiyor. Aksi takdirde hem tatilinizden olursunuz hem de ekstradan cebinizden paranız gidebilir.

Hürriyet Haber
26.05.2019 - 10:05 | Son Güncelleme:
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Bayramda yola çıkacaklar dikkat Bu uyarıları mutlaka okuyunNext

Uzun yola çıkmadan önce aracınızın bakım ve kontrolünü yetkili serviste yaptırabilirsiniz. Yetkili servis bütçenizi zorluyorsa özel servisler ya da diğer tamirciler daha uygun fiyat seçenekleri sunabilir.

Etiketler: bakım , otomobil , haberler

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