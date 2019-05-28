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Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Akaryakıtta tasarruf yapın

9 günlük bayram tatiliyle birlikte tatil planları da netleşmeye başladı. Kendi aracıyla yola çıkacaklar için akaryakıt önemli bir maliyet oluşturuyor. Peki uzun yol masrafı nasıl düşer? İşte pratik öneriler

Hürriyet Haber
28.05.2019 - 08:04 | Son Güncelleme:
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Bayramda yola çıkacaklar dikkat Akaryakıtta tasarruf yapınNext

Bayram tatili için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Birçok kişi planladığı yere uçak, otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Ancak bu 9 günlük tatilde kendi özel aracıyla yola çıkacak olan milyonlarca vatandaş var. Aracıyla gideceklerin en önemli maliyet kalemlerinin başında akaryakıt fiyatları geliyor.

Etiketler: Ramazan Bayramı , seyahat , haberler

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