Bayram'da Bodrum'un en iyi 10 adresi

Bayram tatilinde Bodrum’a gideceklere dev hizmet. Gelin bu kez seyahatinizi biraz farklılaştıralım: En bakir koylar, kalabalıktan kaçış noktaları, havuz partileri, müze gezmeleri... Güzel hisler bırakacak en iyiler burada. (İrem Aycı)
Bayram tatilinde Bodrum’a gideceklere dev hizmet. Gelin bu kez seyahatinizi biraz farklılaştıralım: En bakir koylar, kalabalıktan kaçış noktaları, havuz partileri, müze gezmeleri... Güzel hisler bırakacak en iyiler burada.
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