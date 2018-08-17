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    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Bayram'da Bodrum'un en iyi 10 adresi

    Bayram'da Bodrum'un en iyi 10 adresi

    Bayram tatilinde Bodrum’a gideceklere dev hizmet. Gelin bu kez seyahatinizi biraz farklılaştıralım: En bakir koylar, kalabalıktan kaçış noktaları, havuz partileri, müze gezmeleri... Güzel hisler bırakacak en iyiler burada. (İrem Aycı)

    Hürriyet Haber
    17.08.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:
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    Bayramda Bodrumun en iyi 10 adresiNext

    Bayram tatilinde Bodrum’a gideceklere dev hizmet. Gelin bu kez seyahatinizi biraz farklılaştıralım: En bakir koylar, kalabalıktan kaçış noktaları, havuz partileri, müze gezmeleri... Güzel hisler bırakacak en iyiler burada.

    Etiketler: tatil , kurban bayramı

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