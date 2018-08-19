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Bayram rotası... Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 14 keşif noktası
Kültür ve Turizm Bakanlığı “Kurban Bayramı’nda Keşfedilecek Yerler”i belirledi, 14 farklı rota çizdi. Bu özel konsept içerisinde doğal bir set gölü olan Amasya Borabay Gölü’nden, Amazon kadınlarının yıkandığı yer olduğuna inanılan Kadınlar Hamamı’na kadar farklı adresler yer alıyor. İşte www.kulturportalı.gov.tr sayfasındaki o adresler:
ARTVİN-BORÇKA KARAGÖL: Karagöl, yeşilin, sarının ve turuncunun en güzel tonlarını görebileceğiniz doğa harikası bir yer. Doğa tutkunları için tam bir cennet olan Borçka Karagöl’de sandalla gezintiye çıkabilir, gölün çevresinde yürüyebilir ve kamp kurabilirsiniz. Zengin flora çeşitliliğine sahip masalsı görüntüler için fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın.
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