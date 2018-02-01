Bavuldan çıkan servet

Ellerinde tahta bavullarla 1961’de Almanya’nın yolu tutan Türklerin en büyük hayali, bir traktör ya da ev parasını biriktirip memlekete dönmekti. Ama olmadı. Önce eşlerini, sonra da çocuklarını yanlarına aldılar. Kimi bir traktör kimi ise onlarca traktör alacak kadar para kazandı. Ticareti tercih edenlerse, tahta bavulla geldikleri bu ülkede binlerce kişiyi istihdam eden birer iş adamı oldular.
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