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    Haberler >Dünya>Bavuldan çıkan servet

    Bavuldan çıkan servet

    Ellerinde tahta bavullarla 1961’de Almanya’nın yolu tutan Türklerin en büyük hayali, bir traktör ya da ev parasını biriktirip memlekete dönmekti. Ama olmadı. Önce eşlerini, sonra da çocuklarını yanlarına aldılar. Kimi bir traktör kimi ise onlarca traktör alacak kadar para kazandı. Ticareti tercih edenlerse, tahta bavulla geldikleri bu ülkede binlerce kişiyi istihdam eden birer iş adamı oldular.

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:
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    Bavuldan çıkan servetNext

    Cevat Yerli / CRYTEK: Her şey, 10 yaşındayken kendisine hediye edilen Commodore 64’le başladı. Giresunlu Cevat Yerli ve iki kardeşinin en büyük hayalleri, kendilerine ait oyun geliştirme stüdyoları.

    Etiketler: avrupadan haberler , Türk işadamları , Burhan Öngören , ALMANYA

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