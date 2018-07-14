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Batı Karadeniz'in turizm merkezleri tatilcileri ağırlıyor
Yeşille mavinin buluştuğu doğası ve eşsiz güzellikleriyle Batı Karadeniz sahil şeridindeki başta Sakarya'nın Karasu, Kocaeli'nin Kandıra, Düzce'nin Akçakoca ve Bartın'ın Amasra ilçeleri, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. İstanbul ve Ankara arasında Batı Karadeniz kıyısındaki mavi bayraklı plajları kullanan tatilciler, günlük 75 ila 350 lira aralığında değişen fiyatlarda konaklayabiliyor.
Yeşille mavinin buluştuğu doğası ve eşsiz güzellikleriyle Batı Karadeniz sahil şeridindeki başta Sakarya'nın Karasu, Kocaeli'nin Kandıra, Düzce'nin Akçakoca ve Bartın'ın Amasra ilçeleri, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.
İstanbul ve Ankara arasında Batı Karadeniz kıyısındaki mavi bayraklı plajları kullanan tatilciler, günlük 75 ila 350 lira aralığında değişen fiyatlarda konaklayabiliyor.
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