Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Batı Karadeniz'in turizm merkezleri tatilcileri ağırlıyor

    Batı Karadeniz'in turizm merkezleri tatilcileri ağırlıyor

    Yeşille mavinin buluştuğu doğası ve eşsiz güzellikleriyle Batı Karadeniz sahil şeridindeki başta Sakarya'nın Karasu, Kocaeli'nin Kandıra, Düzce'nin Akçakoca ve Bartın'ın Amasra ilçeleri, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. İstanbul ve Ankara arasında Batı Karadeniz kıyısındaki mavi bayraklı plajları kullanan tatilciler, günlük 75 ila 350 lira aralığında değişen fiyatlarda konaklayabiliyor.

    AA
    14.07.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:
    1 / 39
    Batı Karadenizin turizm merkezleri tatilcileri ağırlıyor Next

    Yeşille mavinin buluştuğu doğası ve eşsiz güzellikleriyle Batı Karadeniz sahil şeridindeki başta Sakarya'nın Karasu, Kocaeli'nin Kandıra, Düzce'nin Akçakoca ve Bartın'ın Amasra ilçeleri, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

    İstanbul ve Ankara arasında Batı Karadeniz kıyısındaki mavi bayraklı plajları kullanan tatilciler, günlük 75 ila 350 lira aralığında değişen fiyatlarda konaklayabiliyor.

    Etiketler: tatil

    En Yeni Foto Galeriler

    Batı Karadeniz'in turizm merkezleri tatilcileri ağırlıyor

    Batı Karadeniz'in turizm merkezleri tatilcileri ağırlıyor

    İşte R.Madrid'in yeni 7'si! Ronaldo'nun yerine...

    İşte R.Madrid'in yeni 7'si! Ronaldo'nun yerine...

    Yatak odasında gelenek yıkıldı

    Yatak odasında gelenek yıkıldı

    Harun Tekin bombası! Fenerbahçe derken...

    Harun Tekin bombası! Fenerbahçe derken...

    Bizi başka aşklar değil hastalık ayırdı

    Bizi başka aşklar değil hastalık ayırdı

    Uçak mühendisi olacaktı kendini dizi setlerinde buldu

    Uçak mühendisi olacaktı kendini dizi setlerinde buldu

    Çekim takvimini aksatınca

    Çekim takvimini aksatınca

    Dişi Aslan sosyal medyayı salladı!

    Dişi Aslan sosyal medyayı salladı!

    G.Saray'a haber gönderdi! F.Bahçe'nin yıldızı...

    G.Saray'a haber gönderdi! F.Bahçe'nin yıldızı...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri