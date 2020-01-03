Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Aydan Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?
Gelinim Mutfakta'nın 3 Ocak tarihli bölümünde birincilik ve eleme heyecanı yaşandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gelinim Mutfakta'nın gelinleri bir tatlı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan isim haftanın finali için avantaj elde etmiş oldu. Peki, Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu
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Gelinim Mutfakta'nın 3 Ocak tarihli bölümünde haftanın finali gerçekleşti. Her hafta Cuma günleri bir gelin ve kayınvalidenin ayrıldığı Gelinim Mutfakta’da bu kez sürpriz bir sonuç çıktı. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi?
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Gelinim Mutfakta’dan elenen isim 39 puanla Burçin oldu. Goncanur ise 51 puanla son anda kurtuldu.Gelinim Mutfakta’dan elenen isim 39 puanla Burçin oldu. Goncanur ise 51 puanla son anda kurtuldu.
Birincilik yarışı ise Aydan ve Elif arasında gerçekleşti. Kayınvalidelerden haftalık toplamda 62 puan alan Aydan, 5 altın bileziğin sahibi oldu. 52 puan alan Elif, haftayı 2’ncilikle tamamladı. Altı haftadır yarışma olduğunu hatırlatan Aydan, birinciliği hakkettiğini söyledi.
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Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; ama, sürpriz bir gelişme yaşandı. Haftanın birincisi olan isim Aydan yarışmaya kendi isteğiyle ayrıldı. Aydan, ailesel nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini ifade etti. Böylece Burçin son anda elenmekten kurtuldu.