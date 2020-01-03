Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? Aydan Gelinim Mutfakta'dan neden ayrıldı?

Hafta toplamında en düşük puanları Özden-Burçin Saruhan ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 86. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu; ama, sürpriz bir gelişme yaşandı. Haftanın birincisi olan isim Aydan yarışmaya kendi isteğiyle ayrıldı. Aydan, ailesel nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini ifade etti. Böylece Burçin son anda elenmekten kurtuldu.