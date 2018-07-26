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Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor

Sosyal medyada "playboy" olarak tanınan Dan Bilzerian'ın en büyük rakibi olarak gösterilen Travers Beynon, gösterişli hayatının en mahrem sırlarını açıkladı.

Hürriyet Haber
26.07.2018 - 10:27 | Son Güncelleme:
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Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorNext

Sosyal medyada Candyman olarak tanınan 46 yaşındaki Beynon, çevresinde birbirinden güzel çok sayıda kadınla çektirip paylaştığı pozlarıyla tanınıyor. Taesha Beynon ile evli olan Travers Beynon, çokeşli halat tarzına kendisini eşinin yönlendirdiğini anlattı.

Instagram

Etiketler: candyman , Instagram

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