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"Basiretim bağlandı,önlem alamadım"

258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ilepoz veren ünlü şovmen İsmail Bayrak'ın soruları yanıtladı. (Fotoğraflar: Behlül AYDIN)

Hürriyet Haber
03.07.2019 - 13:14 | Son Güncelleme:
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Basiretim bağlandı,önlem alamadımNext

GEÇEN yıl 18 Kasım günü evinin banyosunda düşen ve kaburgalarıkırılan, tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromuhastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’den iyi haber geldi. 258 gündür hastanede yatan Mehmet Ali Erbil dün taburcu oldu. Taburcu olmadan önce hastane odasında kızları Sezin ve Yasmin ile oğlu Ali Sadi ile poz veren ünlü şovmen, soruları yanıtladı.

Etiketler: Yasmin erbil

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