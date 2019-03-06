'Başın sağ olsun' diye bir mesaj geldi

'Kıvırcık Ali' olarak tanınan ve 2011'de hayatını kaybeden Ali Özütemiz'in çocukları Eren ve Ecemsu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldular. İki kardeş babalarının ölüm haberini aldıkları anları canlı yayında anlattılar...
'Kıvırcık Ali' olarak tanınan ve 2011'de hayatını kaybeden Ali Özütemiz'in çocukları Eren ve Ecemsu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldular. İki kardeş babalarının ölüm haberini aldıkları anları canlı yayında anlattılar...
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