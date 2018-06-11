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    BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m açÄ±lÄ±ÅŸÄ± böyle yaptÄ±... Ä°ki ÅŸehir arasÄ± 15 dakikaya düÅŸecek

    BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BazÄ±larÄ± orada burada iÅŸ yapamazlar, yapÄ±lan iÅŸlere de karÅŸÄ± Ã§Ä±karlar ya tÃ¼neli gÃ¶rÃ¼yorlar artÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±lacak bir ÅŸey yok. Bunu gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmanÄ±n imkanÄ± yok. Bu sefer de diyorlar ki paralÄ± olacakmÄ±ÅŸ. ParalÄ± deÄŸil, bedava. GidiÅŸ de geliÅŸ de bedava olacak." dedi.

    Ä°ZMÄ°R (AA)
    11.06.2018 - 22:35 | Son GÃ¼ncelleme:
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    BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± bÃ¶yle yaptÄ±... Ä°ki ÅŸehir arasÄ± 15 dakikaya dÃ¼ÅŸecekNext

    BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir-Manisa yolunu birbirine baÄŸlayan Sabuncubeli TÃ¼nelleri ve BaÄŸlantÄ± YollarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni Ã¶ncesi Manisa tarafÄ±ndan tÃ¼nele girdi, tÃ¼nelde makam aracÄ±nÄ± kendisi kullandÄ±.Â

    Etiketler: Sabuncubeli TÃ¼neli , Ä°zmir , Manisa , son dakika , haberler

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