BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "BazÄ±larÄ± orada burada iÅŸ yapamazlar, yapÄ±lan iÅŸlere de karÅŸÄ± Ã§Ä±karlar ya tÃ¼neli gÃ¶rÃ¼yorlar artÄ±k yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yapÄ±lacak bir ÅŸey yok. Bunu gÃ¶zden kaÃ§Ä±rmanÄ±n imkanÄ± yok. Bu sefer de diyorlar ki paralÄ± olacakmÄ±ÅŸ. ParalÄ± deÄŸil, bedava. GidiÅŸ de geliÅŸ de bedava olacak." dedi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir-Manisa yolunu birbirine baÄŸlayan Sabuncubeli TÃ¼nelleri ve BaÄŸlantÄ± YollarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni Ã¶ncesi Manisa tarafÄ±ndan tÃ¼nele girdi, tÃ¼nelde makam aracÄ±nÄ± kendisi kullandÄ±.Â
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