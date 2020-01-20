Başakşehir'de sahibinden satılık gölün fiyatı şaşırtıyor

Gölün toprağı sağlam toprak. 30 yıldır burası var böyle. Balık tutan da var. Balıkları biz oraya attık. Sonra balıklar çoğaldı. Kazlar var, ördekler var. Hayvanlarımız gölden su içiyor. Mandalarımız göle giriyor. Su lazım olan su alıyor oradan, bahçesini sulamak için. Kendi hissesini satıyor ama suyun içinde olduğu için kimse almıyor" dedi.