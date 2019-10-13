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    Haberler >Gündem>Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon yapmak istediler

    Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon yapmak istediler

    Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor.

    AA
    13.10.2019 - 10:41 | Son Güncelleme:
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    Barış Pınarı Harekatı aleyhine sahte fotoğraflarla manipülasyon yapmak istedilerNext

    Etiketler: Suriye , sahte foto , son dakika haberler
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