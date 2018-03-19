Bari yatak odasına girmeseydiniz

Önümüzdeki mayıs ayında evlenecek olan ABD'li oyuncu Meghan Markle ile Prens Harry'nin aşkı film oldu. Çiftin nişanının açıklanmasından kısa bir süre sonra başlayan Harry & Meghan: A Royal Romance adlı filmin çekimleri tamamlandı ve fragmanlar da yayınlanmaya başladı.
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