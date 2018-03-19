Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Bari yatak odasına girmeseydiniz

Bari yatak odasına girmeseydiniz

Ünlü çiftin aşkını anlatan filmin fragmanı bir tartışmayı ateşledi.

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:
1 / 12
Bari yatak odasına girmeseydinizNext

Önümüzdeki mayıs ayında evlenecek olan ABD'li oyuncu Meghan Markle ile Prens Harry'nin aşkı film oldu. Çiftin nişanının açıklanmasından kısa bir süre sonra başlayan Harry & Meghan: A Royal Romance adlı filmin çekimleri tamamlandı ve fragmanlar da yayınlanmaya başladı.

Backgrid UK

Etiketler: meghan markle , prens harry , Parisa Fitz-Henley , Murray Fraser

En Yeni Kelebek Galeriler

Bari yatak odasına girmeseydiniz

Bari yatak odasına girmeseydiniz

Serenay ile Kerem helikopterle ABD semalarında...

Serenay ile Kerem helikopterle ABD semalarında...

Hadise: Beni hiçbir şey korkutmaz. İstediğimi yaparım

Hadise: Beni hiçbir şey korkutmaz. İstediğimi yaparım

Porsche ile ilk kaza

Porsche ile ilk kaza

Anne oğul gece gezmesinde

Anne oğul gece gezmesinde

Sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

Sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

Üçü yanında biri karnında

Üçü yanında biri karnında

İşte bu Allah'ın en büyük armağanı

İşte bu Allah'ın en büyük armağanı

'Boşanıyoruz'

'Boşanıyoruz'

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri