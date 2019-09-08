Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Bankalar yarışa girdi! İşte en uygun öğrenci kredileri

Bankalar yarışa girdi! İşte en uygun öğrenci kredileri

Bankalar ‘eğitim kredisi’ yarışına girdi. Okulların açılma döneminde müşterilerinin artan ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmesini amaçlayan bankalar, avantajlı kredi seçenekleri sunuyor.

Hürriyet Haber
08.09.2019 - 09:28 | Son Güncelleme:
1 / 17
Bankalar yarışa girdi İşte en uygun öğrenci kredileriNext

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bankaların sunduğu avantajlı krediler de okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri gibi harcamaların yoğunlaştığı bugünlerde nakite sıkışan ailelerin imdadına yetişiyor.

Etiketler: öğrenci , banka , haberler

En Yeni Foto Haberler

İlk yatırım gayrimenkule

İlk yatırım gayrimenkule

Bankalar yarışa girdi! İşte en uygun öğrenci kredileri

Bankalar yarışa girdi! İşte en uygun öğrenci kredileri

Türk ve ABD askerleri ortak kara devriyesine başladı

Türk ve ABD askerleri ortak kara devriyesine başladı

Bergüzar Korel dükkanı kapattı

Bergüzar Korel dükkanı kapattı

Türkiye'nin en güzel köyleri! Sakinlik arayanlar bu liste tam size göre...

Türkiye'nin en güzel köyleri! Sakinlik arayanlar bu liste tam size göre...

İki ülke arasında krize neden oldu! Bombalanmıştı, 300 yıldır çözüm bulunamıyor...

İki ülke arasında krize neden oldu! Bombalanmıştı, 300 yıldır çözüm bulunamıyor...

Çılgın kalabalıktan uzak 10 adres! Biraz olsun huzur arıyorsanız tam zamanı...

Çılgın kalabalıktan uzak 10 adres! Biraz olsun huzur arıyorsanız tam zamanı...

22 yıldır çölün ortasında! Görenleri şaşkına çeviriyor, gizemini hâlâ koruyor…

22 yıldır çölün ortasında! Görenleri şaşkına çeviriyor, gizemini hâlâ koruyor…

Doğa ve oksijene pedal çevirin

Doğa ve oksijene pedal çevirin

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.