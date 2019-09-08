Bankalar yarışa girdi! İşte en uygun öğrenci kredileri

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Bankaların sunduğu avantajlı krediler de okul taksitleri, servis ücretleri, kırtasiye giderleri gibi harcamaların yoğunlaştığı bugünlerde nakite sıkışan ailelerin imdadına yetişiyor.
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