Bankalar kampanyalara başladı! İşte yılbaşı kredileri

60 aya kadar vade



Garanti BBVA'nın, "Yeni Yıl Kredisi" kampanyasıyla, çalışan, esnaf ve emekliler yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 60 aya kadar vadeyle kredi kullanabilecek. Kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli olacak.Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "2020’yi karşılarken, çalışan, esnaf ve emekli tüm müşterilerimizin yeni yıla diledikleri gibi hazırlanabilmesi, artan ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için uygun faiz ve vadelerde, hızlı ve kolay bir şekilde alabilecekleri Yeni Yıl Kredisi'ni hazırladık. Kredi kullanmak isteyen müşterilerimiz Garanti BBVA mobil ve internetten başvuranlar, şubeye gitmeden hızlı ve kolayca başvuru yapabiliyor. Kredi tutarı anında müşterimizin hesabına yatırılıyor. Şubelerimize yapılan başvurularda ise sadece nüfus cüzdanı yeterli oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.