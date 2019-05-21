Arkadaşından istekte bulunmuş: Bana ünlü bir İngiliz erkeği bul!

Eski TV yıldızı, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, şimdi evli olduğu Prens Harry ile tanışmadan üç yıl önce, İngiliz TV ünlüsü arkadaşı Lizzie Cundy'den "Bana ünlü bir İngiliz erkeği bul" diye yarı şaka yarı ciddi istekte bulunmuş.
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