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Arkadaşından istekte bulunmuş: Bana ünlü bir İngiliz erkeği bul!

Meghan Markle, Prens Harry ile tanışmadan üç yıl önce arkadaşından kendisini ünlü bir İngiliz erkeğiyle tanıştırmasını istemiş.

Hürriyet Haber
21.05.2019 - 09:34 | Son Güncelleme:
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Arkadaşından istekte bulunmuş: Bana ünlü bir İngiliz erkeği bulNext

Eski TV yıldızı, yeni Sussex Düşesi Meghan Markle, şimdi evli olduğu Prens Harry ile tanışmadan üç yıl önce, İngiliz TV ünlüsü arkadaşı Lizzie Cundy'den "Bana ünlü bir İngiliz erkeği bul" diye yarı şaka yarı ciddi istekte bulunmuş.

DEPO PHOTOS

Etiketler: lizzie cundy

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