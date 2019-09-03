Bu yÄ±l 76'ncÄ± kez dÃ¼zenlenen Venedik Film Festivali tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. BÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l AltÄ±n Aslan iÃ§in mÃ¼cadele eden filmler arasÄ±ndaki yarÄ±ÅŸ bir kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan da renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±yor.
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