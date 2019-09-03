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Bana öyle bakma, anlayacaklar!

HaklarÄ±nda aÅŸk dedikodusu olan iki genÃ§ oyuncunun kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã§ok konuÅŸuldu.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS, DEPO PHOTOSÂ 

HÃ¼rriyet Haber
03.09.2019 - 12:58 | Son GÃ¼ncelleme:
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Bana Ã¶yle bakma, anlayacaklarNext

Bu yÄ±l 76'ncÄ± kez dÃ¼zenlenen Venedik Film Festivali tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor. BÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l AltÄ±n Aslan iÃ§in mÃ¼cadele eden filmler arasÄ±ndaki yarÄ±ÅŸ bir kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan da renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler yansÄ±yor.

BACKGRID UK, AFP, AP, REUTERS, DEPO PHOTOSÂ

Etiketler: lily rose depp , timothee chalamet , the king

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