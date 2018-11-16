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Bana düğün yapın!

Ayla Çelik, önceki akşam 45’inci yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Sevgilisi Barbaros Utku’nun Serafina Vadistanbul’da düzenlediği geceye Burak-Gülin Karabacak, Aslı-Metin Şen, Şeyda Coşkun, Gökhan Tepe, Metin Arolat gibi birçok ünlü isim katıldı.

Deniz BOY
16.11.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:
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Bana düğün yapınNext

Ayla Çelik, önceki akşam 45’inci yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Sevgilisi Barbaros Utku’nun Serafina Vadistanbul’da düzenlediği geceye Burak-Gülin Karabacak, Aslı-Metin Şen, Şeyda Coşkun, Gökhan Tepe, Metin Arolat gibi birçok ünlü isim katıldı.

Etiketler: demet akalın

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