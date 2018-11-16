Bana düğün yapın!

Ayla Çelik, önceki akşam 45’inci yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Sevgilisi Barbaros Utku’nun Serafina Vadistanbul’da düzenlediği geceye Burak-Gülin Karabacak, Aslı-Metin Şen, Şeyda Coşkun, Gökhan Tepe, Metin Arolat gibi birçok ünlü isim katıldı.
Ayla Çelik, önceki akşam 45’inci yaşını yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Sevgilisi Barbaros Utku’nun Serafina Vadistanbul’da düzenlediği geceye Burak-Gülin Karabacak, Aslı-Metin Şen, Şeyda Coşkun, Gökhan Tepe, Metin Arolat gibi birçok ünlü isim katıldı.
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