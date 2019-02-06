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Bana çocuk demeyin, bir telaş geliyor!

Evlenip çocuk sahibi olmak herkesin en büyük hayali sanıyorsanız bir kere daha düşünün.

Hürriyet Haber
06.02.2019 - 13:47 | Son Güncelleme:
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Bana çocuk demeyin, bir telaş geliyorNext

Dünya üzerinde milyonlarca kişinin hayali evlenip çocuk sahibi olmak. Hatta bazıları yaşları ilerlese bile bu hayallerini gerçekleştirebilmek için tıbbın bütün imkanlarını zorluyor.

 Ama azınlık da olsalar bazıları için çocuk sahibi olmak hatta evlenmek bile panik nöbeti geçirmek için yeterli. Böyle düşünen bazı ünlüler de var. Gelin bir bakalım hangi ünlüler "Kendimi anne olarak düşünemiyorum. Hatta bir çocuğum olduğunu düşündüğümde anksiyeteye kapılıyorum" diyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK    

Etiketler: çocuğu olmayan ünlüler , çocuk sahibi olmayan ünlüler , çocuksuz ünlüler

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