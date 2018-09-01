Bana bak ama benim yarim var: İşte Karius'un sevgilisi

Yakışıklılığı nedeniyle kadın taraftarların da gündemine yerleşen Karius, Beşiktaş'ta nasıl bir performans sergileyecek bilinmez ama daha şimdiden özel hayatı didik didik edilmeye başlandı. Özellikle de hayatında kim olduğu büyük merak konusu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.