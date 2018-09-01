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Bana bak ama benim yarim var: İşte Karius'un sevgilisi

Beşiktaş futbol takımının yeni transferi Loris Karius, Türkiye'ye geleceği andan itibaren ilgi odağı oldu.

Hürriyet Haber
01.09.2018 - 10:35 | Son Güncelleme:
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Bana bak ama benim yarim var: İşte Kariusun sevgilisiNext

Yakışıklılığı nedeniyle kadın taraftarların da gündemine yerleşen Karius, Beşiktaş'ta nasıl bir performans sergileyecek bilinmez ama daha şimdiden özel hayatı didik didik edilmeye başlandı. Özellikle de hayatında kim olduğu büyük merak konusu.

Fotoğraflar: Instagram 

Etiketler: Daniella Grace

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