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Bana arkadaşını söyle!

Onun kimin arkadaşı olduğunu öğrenince hiç şaşırmayacaksınız.

Hürriyet Haber
06.11.2018 - 16:10 | Son Güncelleme:
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Bana arkadaşını söyleNext

"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" diyen kesinlikle doğru söylemiş görünüşe göre. TV ekranlarında reality show yıldızı olarak ünlenen Larsa Pippen de bunun en güzel örneklerinden biri.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

Etiketler: larsa pippen , kim kardashian , reality show

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