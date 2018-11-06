"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim" diyen kesinlikle doğru söylemiş görünüşe göre. TV ekranlarında reality show yıldızı olarak ünlenen Larsa Pippen de bunun en güzel örneklerinden biri.
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