Balayını ameliyathanede geçirdim

Geçmişte en azından özel hayatlarını gizlemeye çalışan ünlülerin pek çoğu artık yaptığı her şeyi, attığı her adımı sosyal medyadan paylaşıyor. Bunlara en özel anları da dahil. Bazı psikoloji uzmanları tarafından "İlgi çekmeye çalışmanın doruk noktası" olarak tanımlansa da bazı ünlüler hastane odalarındaki hallerini bile takipçileriyle paylaşıyor.
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