Balayında aşk oyunu

Ünlü oyuncu Roin Wright, 52 yaşında aşkı yeniden buldu. Sean Penn ile evliliğinden iki yetişkin çoucuğu bulunan Wright, bu yılın 11 Ağustos günü Fransız Clement Giraudet ile birlikte İtalya ve İspanya tatiline çıktı.
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