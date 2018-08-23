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Balayında aşk oyunu

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce evlendiği kocasıyla çıktığı Avrupa tatilini sürdürüyor. Daha önce İtalya'da objektiflere takılan çift şimdi de İspanya'da görüntülendi.

Hürriyet Haber
23.08.2018 - 09:20 | Son Güncelleme:
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Balayında aşk oyunuNext

 Ünlü oyuncu Roin Wright, 52 yaşında aşkı yeniden buldu. Sean Penn ile evliliğinden iki yetişkin çoucuğu bulunan Wright, bu yılın 11 Ağustos günü Fransız Clement Giraudet ile birlikte İtalya ve İspanya tatiline çıktı.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: robin wright , sean penn , Clement Giraudet

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