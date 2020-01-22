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Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 08:00, /

Balayımız Balat’ta

Oyuncu Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu önceki gün Stay Otel’de hayatlarını birleştirdi. Memili “Balayımız Balat’ta çünkü yarın sete gidiyorum” dedi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Oyuncu Necip Memili, uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile önceki akşam Ortaköy Stay Otel’deki nikah töreni ile dünyaevine girdi.

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Oyuncunun nikah şahitliğini Caner Cindoruk, Dayıcıoğlu’nun ise Defne Samyeli üstlendi. Memili balayı sorularına; “Balayımız Balat’ta olacak. Çünkü yarın sabah sete gideceğim. Çalışıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.

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“Çukur” dizisindeki partnerini yalnız bırakmayan Aras Bulut İynemli, nikaha sevgilisi Bige Önal’la katıldı. Oyuncu, nikahın yapıldığı otelden ayrılırken etrafını bir anda Arap hayranları sardı.

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Hayranlarının fotoğraf isteklerini nazikçe geri çeviren oyuncu, Nejat İşler’in diziye dahil olması hakkında, “Nejat abinin gelmesi çok güzel oldu. Onunla oynamak bizim için onur verici” dedi.

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Öner Erkan’la mekandan ayrılan Rıza Kocaoğlu Necip Memili Didem Dayıcıoğlu çiftinin tebrik ederek hızla uzaklaştı. Kocaoğlu aşk sorularını duymazdan geldi. Rıza Kocaoğlu’nun aynı diziden rol arkadaşı Hazal Subaşı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor...

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Caner Cindoruk çiftin nikah şahitlerindendi.

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Törene kızı ile katılan Defne Samyeli, Didem Dayıcıoğlu'nun nikah şahitliğini yaptı.

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Defne Samyeli, kızı Deren Talu ile objektiflere poz verdi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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