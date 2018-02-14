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Balat'a gittiğinizde uğramanız gereken 10 mekân

İstanbul'un yükselişteki semtlerinden Balat şirin mekânlarıyla dikkat çekiyor. İşte Balat'a yolunuzu düşürdüğünüzde uğramanız gereken mekanlar...

Fotoğraflar: Instagram
14.02.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:
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Balata gittiğinizde uğramanız gereken 10 mekânNext

İstanbul'un keşfedilecek yerleri bitmez. Balat da mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında geliyor. Rengârenk evleri, tarih kokan sokakları, dar yokuş sokakları, gülen çocukları... Hepsi Balat'a can veriyor. Bu semti doyasıya yaşamak için bazı yerlere özellikle uğramanız gerekiyor. Balat'a gidenlerin mutlaka vakit ayırması gereken 10 mekân…

Etiketler: Balat mekanları , Balat kafeleri , Balat gezi rehberi , Balat gezilecek yerler

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