Balat'a gittiğinizde uğramanız gereken 10 mekân

İstanbul'un keşfedilecek yerleri bitmez. Balat da mutlaka uğramanız gereken yerlerin başında geliyor. Rengârenk evleri, tarih kokan sokakları, dar yokuş sokakları, gülen çocukları... Hepsi Balat'a can veriyor. Bu semti doyasıya yaşamak için bazı yerlere özellikle uğramanız gerekiyor. Balat'a gidenlerin mutlaka vakit ayırması gereken 10 mekân…
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