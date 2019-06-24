Dermansız bir derdi var ve ilaç da kullanamıyor: O arabaya binmek eziyet gibi
Bütün dünyanın en çok takip edilen ve geniş bir hayran kitlesine sahip ünlülerinden biri Kate Middleton. Kelimenin tam anlamıyla modern bir peri masalının da kahramanı. Gerçek bir prens ile evlendi, üç tane çocuk sahibi oldu ve gelecekte ülkenin kralının eşi olacak. Giysileri, aksesuarları, saç modeli, makyajı kısacası her şeyiyle mercek altında ve birçok hemcinsinin hayallerini kurduğu bir hayatı yaşıyor.
Ancak Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hayatı dışarıdan görüldüğü gibi kusursuz değil. Her üç hamileliği sırasında da hayatını olumsuz etkileyen sabah bulantıları yaşayan Middleton'ın iddialara göre "dermansız bir derdi" daha var.
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