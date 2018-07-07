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Bakmayın aynı elbiseyi birkaç kez giydiğine... Parayı böyle harcıyormuş

Kate Middleton'ı "tutumlu düşes" olarak biliyorsunuz değil mi? Emin misiniz? Çünkü gerçek pek de öyle değil. Her ne kadar zaman zaman aynı kıyafetleri giyip kamuoyu karşısına çıksa da bir çift çizmeyi 10 yıl boyunca ayağından çıkarmasa da Middleton pek de öyle tutumlu değil.

Hürriyet Haber
07.07.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:
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Bakmayın aynı elbiseyi birkaç kez giydiğine... Parayı böyle harcıyormuşNext

Peki ya İngiliz kraliyet ailesinin diğer üyeleri? İşte en çok para harcayanlar ve gerçekten tutumlu olanlar.

Fotoğraflar. Backgrid UK, Pacific Coast, Instagram

Etiketler: kraliyet ailesi , ingiliz kraliyet ailesi , meghan markle

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