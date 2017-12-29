Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>Bakmadan sofrayı kurmayın

Bakmadan sofrayı kurmayın

Yılbaşı alışverişinin en iyi 10 adresi...

Haber: Gizem Coşkunarda Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
29.12.2017 - 14:54 | Son Güncelleme:
1 / 12
Bakmadan sofrayı kurmayınNext

Uzman jürimiz, 2018’i evde, sevdikleriyle karşılayacakların sofralarına lezzet katmak için mutfak alışverişinin en iyi adreslerini verdi. Kiminde kuruyemişin en tazesini, kiminde mezenin en lezzetlisini, kimindeyse pastanın en renklisini bulacaksınız.

Etiketler: Yılbaşı , yılbaşı sofrası , yılbaşı alışverişi

En Yeni Kelebek Galeriler

Bu yıl sahne yok

Bu yıl sahne yok

Öfkeli usta!

Öfkeli usta!

Bakmadan sofrayı kurmayın

Bakmadan sofrayı kurmayın

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Şarkıcı Hatice ahlaksız teklifi anlattı: Bana 100 bin dolar önerdi

Yaşadığı her yıl için 1 milyon dolar kazandı

Yaşadığı her yıl için 1 milyon dolar kazandı

Öpüşünce sevgilisi terk etti! Bu sahneler ünlü oyuncunun ilişkisini bitirdi

Öpüşünce sevgilisi terk etti! Bu sahneler ünlü oyuncunun ilişkisini bitirdi

Bu görüntü kafaları karıştırdı

Bu görüntü kafaları karıştırdı

Biraz abartmamış mısın Aylin?

Biraz abartmamış mısın Aylin?

Eski eşi ile aynı evde kalıyor

Eski eşi ile aynı evde kalıyor

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri