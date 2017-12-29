Bakmadan sofrayı kurmayın

Uzman jürimiz, 2018’i evde, sevdikleriyle karşılayacakların sofralarına lezzet katmak için mutfak alışverişinin en iyi adreslerini verdi. Kiminde kuruyemişin en tazesini, kiminde mezenin en lezzetlisini, kimindeyse pastanın en renklisini bulacaksınız.
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