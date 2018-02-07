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Baklava aşkına! Suratı hamile gibi

Sadece Metin Hara'ya değil baklavaya da âşık olan Adriana Lima'nın bu görüntüsü akıllara "Hamile mi" sorusunu getirdi.

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:
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Baklava aşkına Suratı hamile gibiNext

Aşkları dolu dizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, Miami sokaklarında görüntülendi. Yürürken arada durup öpüşen Lima ile Hara, çevredekilerin de meraklı bakışlarına hedef oldu. Metin Hara, bir ara sevgilisinin eteklerinin rüzgârda uçuşmasını önlemek için eliyle destek oldu.

Etiketler: Adriana Lima , Metin Hara , Miami , Adriana Lima Metin Hara öpüşme

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