Baklava aşkına! Suratı hamile gibi

Aşkları dolu dizgin devam eden Adriana Lima ile Metin Hara, Miami sokaklarında görüntülendi. Yürürken arada durup öpüşen Lima ile Hara, çevredekilerin de meraklı bakışlarına hedef oldu. Metin Hara, bir ara sevgilisinin eteklerinin rüzgârda uçuşmasını önlemek için eliyle destek oldu.
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