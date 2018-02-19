Bakışlar konuştu

Önceki akşam Londra'da Royal Albert Hall'da dağıtılan BAFTA ödüllerinin ardından birkaç tane de after party düzenlendi. Bu partilere gösteri dünyasının ünlüleri konuk olarak katıldı. Bunlar arasından bazıları diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekti. İşte ünlülerin konuk olduğu o partilerden objektiflere yansıyanlar.
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