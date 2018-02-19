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Bakışlar konuştu

İddialı kıyafetiyle davetli olduğu partiye giderken bakışlar onun üzerinde toplandı.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 15:48 | Son Güncelleme:
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Bakışlar konuştuNext

Önceki akşam Londra'da Royal Albert Hall'da dağıtılan BAFTA ödüllerinin ardından birkaç tane de after party düzenlendi. Bu partilere gösteri dünyasının ünlüleri konuk olarak katıldı. Bunlar arasından bazıları diğerlerinden çok daha fazla dikkat çekti. İşte ünlülerin konuk olduğu o partilerden objektiflere yansıyanlar.

Fotoğraflar: Backgrid UK

Etiketler: bafta , bafta ödülleri , sinema , kırmızı halı

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