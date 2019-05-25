Bakın onlar kim çıktı

Abdellatif Kechiche'in yönetmenliğini üstlendiği Mektoub, My Love filminin galasında kırmızı halıda diz çöküp sevgilisine evlenme teklif eden adamla bu teklifi çılgın bir sevinçle kabul eden kadının kimliği o andan beri herkesin aklını kurcalamıştı. Sonunda aşıkların kim olduğu ortaya çıktı.
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