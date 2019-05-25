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Bakın onlar kim çıktı

72'nci Cannes Film Festivali'nin unutulmaz kırmızı halı görüntülerinden birinin kahramanı olan çiftin kimliği ortaya çıktı.

INSTAGRAM, AP, AFP, REUTERS

Hürriyet Haber
25.05.2019 - 09:45 | Son Güncelleme:
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Bakın onlar kim çıktıNext

Abdellatif Kechiche'in yönetmenliğini üstlendiği Mektoub, My Love filminin galasında kırmızı halıda diz çöküp sevgilisine evlenme teklif eden adamla bu teklifi çılgın bir sevinçle kabul eden kadının kimliği o andan beri herkesin aklını kurcalamıştı. Sonunda aşıkların kim olduğu ortaya çıktı.

INSTAGRAM, AP, AFP, REUTERS 

Etiketler: milos kant , marguerite aranha , cannes film festivali 2019

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