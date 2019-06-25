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Bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı: Görüntüleri izleyince çılgına döndüm!

Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem Anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu.

Hürriyet Haber
25.06.2019 - 12:23 | Son Güncelleme:
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Bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı: Görüntüleri izleyince çılgına döndümNext

Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem Anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu.

2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı;

Etiketler: emre aşık kimdir

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