Bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı: Görüntüleri izleyince çılgına döndüm!
Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem Anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu.
Boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın çocukları bakıcısı tarafından darp edildi. Anne Sarnıç, bakıcıdan şikâyetçi oldu. Emre Aşık ise olayı öğrendikten sonra hem Anne Yağmur Sarnıç'tan hem de bakıcıdan şikayetçi oldu.
2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç yaşanan bakıcı dehşetini canlı yayında anlattı;
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