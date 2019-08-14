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Bakıcı arayanlar dikkat! İşte istedikleri maaşlar

Eğitimli ve güvenilir bakıcı bulmak zor. Bulsanız da fiyatları cep yakıyor. Fiyat bir tarafa aslolan çocuğun emin ellere teslim edilmesi. Bakıcı seçerken iyi araştırma yapmak, tanıdık yoksa kurumsal bir danışmanlık şirketinden destek almakta fayda var...

Hürriyet Haber
14.08.2019 - 09:20 | Son Güncelleme:
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Bakıcı arayanlar dikkat İşte istedikleri maaşlarNext

Çalışan kadınların doğumdan sonra en çok zorlandığı konuların başında doğru bakıcıyı bulmak geliyor. Kimileri kendisinin ya da eşinin annesinden destek alırken, kimileri o kadar şanslı olamıyor.

Etiketler: çocuk , dadı , haberler

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