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Bakan Tüfenkci’nin incelemesi sırasında kaçak sigara ele geçirildi
Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Habur Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak’tan gelen bir araçta yapılan sigara kaçakçılığı vakasına rast geldi. Arama sırasında aracın başında duran Bakan Tüfenkci, görevlilerin kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyaller içine gizlenmiş kaçak sigaraları çıkarmasını dikkatle izledi.
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