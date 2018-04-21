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    Bakan Tüfenkci’nin incelemesi sırasında kaçak sigara ele geçirildi

    Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Habur Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak’tan gelen bir araçta yapılan sigara kaçakçılığı vakasına rast geldi. Arama sırasında aracın başında duran Bakan Tüfenkci, görevlilerin kaporta, direksiyon, yan kapı ve arka sinyaller içine gizlenmiş kaçak sigaraları çıkarmasını dikkatle izledi.

    DHA
    21.04.2018 - 21:15 | Son Güncelleme:
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    Bakan Tüfenkci’nin incelemesi sırasında kaçak sigara ele geçirildiNext

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bugün Türkiye-Irak sınırında bulunan Habur Kara Huduf Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

    Etiketler: Habur Sınır Kapısı , Kaçak sigara , gündem

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