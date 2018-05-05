Bakan duyurdu: İşte TSK'nın yeni silahı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik ve taktik manevra kabiliyetini büyük ölçüde artıracak yeni bir silah sistemi üretildi. Milli imkanlarla üretilen 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi "Boran"ın test atışları başarıyla yapıldı. Hafifletilmiş yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine taşınabilme özelliğine sahip silah sisteminin seri üretimine yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Twitter'dan Boran'ın seri üretimine yıl sonu itibarıyla geçilmesinin planlandığını kaydetti.
Alınan bilgiye göre, hava hücum harekatı gerçekleştirecek komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu tarafından yapılan özel çalışma kapsamında 105 milimetrelik obüs sistemi yeniden geliştirildi. Çalışmalar sonucunda silah sisteminin parçaları değiştirildi, özel malzemeler kullanılarak daha da hafifletildi. Uzun süren çalışmaların ardından 105 milimetre Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs Sistemi "Boran" üretildi.
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